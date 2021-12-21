В порховском кафе гостей обслуживали без QR-кодов

13:43, 21 декабря 2021, ПАИ

В одном из кафе в Порховском районе посетителей обслуживали без предъявления ими QR-кода о вакцинации от коронавируса, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.

Кроме того, сотрудники кафе не использовали перчатки при обслуживании покупателей, отсутствовали и дезинфицирующие средства.

Прокурор района внёс представление в адрес организации, допустившей нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, с требованиями незамедлительного устранения выявленного нарушения закона. Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокурором района на контроль.