В порховском кафе гостей обслуживали без QR-кодов
В одном из кафе в Порховском районе посетителей обслуживали без предъявления ими QR-кода о вакцинации от коронавируса, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре муниципалитета.
Кроме того, сотрудники кафе не использовали перчатки при обслуживании покупателей, отсутствовали и дезинфицирующие средства.
Прокурор района внёс представление в адрес организации, допустившей нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства, с требованиями незамедлительного устранения выявленного нарушения закона. Рассмотрение акта реагирования и реальное устранение нарушений закона взяты прокурором района на контроль.
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