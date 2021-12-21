334 псковича оштрафовали за неделю за нарушение масочного режима

13:42, 21 декабря 2021, ПАИ

​

379 дел об административных правонарушениях за нарушение правил поведения при угрозе ЧС рассмотрели в судах Псковской области за неделю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

За период с 13 по 19 декабря 2021 года было рассмотрено 379 дел, предусмотренных ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС).

334 правонарушителя за нарушение масочного режима получили штрафы от 1000 рублей, также было вынесено 33 предупреждения, по 12 делам приняты иные процессуальные решения.