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Экономика

Бюджет Псковской области по итогам 2022 года не будет дефицитным, заверил губернатор

Бюджет Псковской области по итогам 2022 года дефицитным не будет, он сбалансируется. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 21 декабря.

23 декабря он выступит с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания.

Глава региона отметил, что расходная часть бюджета сформирована в размере более 50 млрд рублей, доходная - чуть меньше, заверил Михаил Ведерников.

По его словам, бюджет будет социально направленным, все обязательства администрация региона выполнит в полном объеме. Расходы на социальную сферу составят более 50% расходной части бюджета.

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