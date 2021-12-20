Бюджет Псковской области по итогам 2022 года не будет дефицитным, заверил губернатор

13:53, 21 декабря 2021, ПАИ

Бюджет Псковской области по итогам 2022 года дефицитным не будет, он сбалансируется. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 21 декабря.

23 декабря он выступит с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания.

Глава региона отметил, что расходная часть бюджета сформирована в размере более 50 млрд рублей, доходная - чуть меньше, заверил Михаил Ведерников.

По его словам, бюджет будет социально направленным, все обязательства администрация региона выполнит в полном объеме. Расходы на социальную сферу составят более 50% расходной части бюджета.