Бюджет Псковской области по итогам 2022 года не будет дефицитным, заверил губернатор
Бюджет Псковской области по итогам 2022 года дефицитным не будет, он сбалансируется. Об этом заявил губернатор Михаил Ведерников в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 21 декабря.
23 декабря он выступит с бюджетным посланием на сессии Псковского областного Собрания.
Глава региона отметил, что расходная часть бюджета сформирована в размере более 50 млрд рублей, доходная - чуть меньше, заверил Михаил Ведерников.
По его словам, бюджет будет социально направленным, все обязательства администрация региона выполнит в полном объеме. Расходы на социальную сферу составят более 50% расходной части бюджета.
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