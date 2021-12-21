9,2 млрд рублей получила Псковская область на реализацию нацпроектов в этом году
В 2021 году Псковская область получила 9,2 млрд рублей на реализацию национальных проектов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 21 декабря.
По словам губернатора, эта сумма – половина бюджета Псковской области 2017 года. В то же время в этом году на нацпроекты Псковская область получила средств на 12 % больше, чем в 2020 году, а также почти на 30 % больше, чем в 2019 году.
В целом по итогам этого года Псковская область должна выйти по исполнению нацпроектов на 95 %, заключил Михаил Ведерников.
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