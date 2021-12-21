Пять единиц оружия изъяли у псковичей за неделю

15:05, 21 декабря 2021, ПАИ

С 13 по 19 декабря сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 171 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Выявлено 21 административное правонарушение, изъято 5 единиц оружия, сообщили в пресс-службе ведомства.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напоминают о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения. Заявление можно подать через портал госуслуг.

При подаче электронного заявления на оплату госпошлины действует скидка 30%. Добровольная сдача оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ освобождает от административной ответственности.