Пункт вакцинации на почте в Новосокольниках перешел на шестидневный режим работы

15:37, 21 декабря 2021, ПАИ

С 21 декабря пункт вакцинации в здании «Почты России» в городе Новосокольники на улице Партизанской, 8 будет работать по новому графику - с понедельника по субботу с 9:00 до 12:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФПС Псковской области.

В связи с тем, что возросла нагрузка на ГБУЗ «Новосокольническая районная больница», руководство лечебного учреждения и «Почта России» приняли решение об увеличении периода работы пункта вакцинации.

«В Псковской области предпринимаются все меры для того, чтобы обеспечить возможность вакцинации всем желающим. «Почта России» готова оказать содействие в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Именно с этой целью мы выделили площадь для размещения пункта вакцинации в отделении, расположенном в городе Новосокольники», – отметила директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

В пункте вакцинации в наличии три вида вакцин: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Ковивак». Здесь же можно сделать ревакцинацию. Попасть на прием можно в режиме живой очереди.