Подешевеет ли недвижимость в Псковской области. Мнение эксперта

17:37, 21 декабря 2021, ПАИ

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В 2022 году жителям Псковской области не стоит ожидать снижения цен на жильё. Такое мнение высказал директор агентства недвижимости «Этажи – Псков» Роман Максименко.

«Цены на недвижимость в Псковской области будут расти до тех пор, пока будут расти цены на материалы и энергоносители. А дальше мы упремся в платёжеспособность населения», – рассказал эксперт.

Роман Максименко также напомнил об индексации МРОТа на 8,6% и отметил, что это, очевидно, окажет влияние на ситуацию на рынке. «Все постепенно будет расти, в том числе зарплаты. Цена на метр квадратный напрямую к этому привязана», – пояснил он.

Он также обратил внимание на то, что спрос на жилье в регионе на данный момент превышает предложение, что также совсем не способствует падению цен.

«Может быть, не будет экспоненциального роста, какой мы наблюдали в 2021 году, но в целом предпосылок для того, чтобы остановился рост стоимости квадратного метра, я пока не вижу», – отметил эксперт.