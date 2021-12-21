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Общество

Региональные проекты по закупке транспорта для доставки кислорода в больницы будут профинансированы

Правительство РФ выделит средства на региональные проекты, направленные на закупку специализированного транспорта для хранения и доставки медицинского кислорода в больницы. Такое постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

С помощью федеральной поддержки планируется приобрести 86 единиц техники на 750 млн рублей. Это позволит поддерживать запас медицинского кислорода в больницах на должном уровне для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Подписанным постановлением внесены изменения в правила предоставления субсидий Российскому фонду технологического развития на дальнейшее финансирование проектов по приоритетным направлениям. В частности, в перечень финансируемых направлений добавлены проекты по закупке средств транспортировки и хранения кислорода в целях противодействия эпидемическим заболеваниям.

Вопрос обсуждался на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 21 декабря.

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