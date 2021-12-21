Преподавателей и сотрудников ПсковГУ наградили благодарственными письмами и грамотами в связи с 10-летием вуза

17:01, 21 декабря 2021, ПАИ

21 декабря в ПсковГУ прошла торжественная церемония награждения профессорско-преподавательского состава и сотрудников Псковского государственного университета. Руководство города и университета чествовало лучших в научной, трудовой и общественной жизни вуза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Ректор Наталья Ильина отметила, что в числе важнейших достижений университета в этом году - включение в федеральную программу «Приоритет 2030». Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал ПсковГУ в числе пяти вузов-открытий, которые стали получателями базового гранта на реализацию целей программы развития.

Говоря о значимых успехах вуза, Наталья Ильина упомянула проект «Без срока давности», в рамках которого ПсковГУ станет оператором всех вузов РФ по патриотическому воспитанию, разработки в области гибридного образования и построения модели учителя-предметника, создание регионального научно-образовательного центра (НОМЦ) в СЗФО, а также открытие тематических школ на базе ряда школ Пскова и области.

Ректор вуза также отметила, что многие школьники сегодня после выпуска остаются в Псковской области и поступают в ПсковГУ. Наталья Ильина поблагодарила преподавателей за работу со студентами.

«Наши ребята в этом году стали финалистами конкурсов в 42 субъектах, представляя Псковский государственный университет в разных уголках России, - заметила ректор вуза. - Мы можем говорить, что наши студенты, как и наши преподаватели, могут все».

Глава города Елена Полонская отметила, что университет сегодня - это достойное сочетание традиций, инноваций в области высшего образования.

«Трудно переоценить значение ПсковГУ в жизни региона и города, - сказала Елена Полонская. - Вуз является безусловным лидером в среде высших учебных учреждений Псковщины, на данный момент в регионе нет равных ему по уровню профессорско-преподавательского состава, научных исследований, материальной базы, востребованности выпускников. Я горжусь тем, что мой сын стал студентом ПсковГУ».

Глава города добавила, что выпускники вуза трудятся на благо Пскова и области, они востребованы на предприятиях и в учреждениях региона.

И. о. заместителя главы администрации Пскова Алексей Несмашный подчеркнул, что в наши дни Псковский государственный университет - это сильный бренд, которым гордятся не только сотрудники, педагоги и студенты вуза, но и все псковичи.

«Я уверен, что в новом десятилетии вас ждут новые успехи и достижения, - отметил Алексей Несмашный. - Вуз сегодня выглядит энергичным, уверенным в своих силах. Уверен, что вы обязательно добьетесь тех целей и задач, которые вы ставите перед собой».