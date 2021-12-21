Роста ипотечных ставок стоит ожидать жителям Псковской области в 2022 году – эксперт

17:58, 21 декабря 2021, ПАИ

Подъем ключевой ставки Центробанка повлияет на рост ипотечных ставок, в том числе в Псковской области, заявил директор агентства недвижимости «Этажи – Псков» Роман Максименко.

«Подъем ключевой ставки Центробанком повлияет на рост ипотечных ставок, в Псковской области в том числе, как и по всей Российской Федерации. Центробанк, скорее всего, еще поднимет ключевую ставку, потому что целевые показатели, по словам главы Центробанка, 10%. К чему, в принципе, и идёт постепенно повышение», – отметил он.

Роман Максименко отметил, что банки уже отреагировали и подняли ипотечные ставки. Но в то же самое время у нас продолжается госпрограмма по субсидированию ипотечных кредитов на новостройки, ещё работает сельская ипотека. Есть выбор более дешевых ставок. Например, в компании «Этажи – Псков» есть федеральная преференция, позволяющая взять кредит дешевле, чем в самом банке», – отметил эксперт.

По словам эксперта, в начале следующего года стоит ожидать средневзвешенную ставку порядка 10%. Также Роман Максименко отметил, что в Псковской области пока не стоит ожидать падения цен на жильё.