Кладбище, древний храм и оборонительные валы: что интересного нашли археологи в новоржевском селе

21:05, 29 ноября 2026, ПАИ

Городище XV–XVII веков расположено в селе Выбор Новоржевского района на берегу реки Выборки. Об особенностях исторического объекта рассказали в Археологическом центре Псковской области.



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области



Фото: Археологический центр Псковской области













Городище занимает вытянутую холмистую гряду. С северо-востока оно отделено от остальной части гряды рвом шириной около 40 метров. По периметру площадки возвышается оборонительный вал высотой от 3,5 до 4,5 метра. Ранее на городище вели два въезда — с восточной и юго-западной сторон.

Сегодня большую часть территории занимает действующее кладбище, которое постепенно наступает на оборонительные валы. В центре кладбища сохранились остатки древнего храма, рядом с которыми построили новое здание церкви. На южной окраине городища расположена частная жилая застройка.