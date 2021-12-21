Студенты ПсковГУ выступают на семинаре «Императорский маршрут в регионах России» в Туле

17:21, 21 декабря 2021, ПАИ

Студенты Псковского государственного университета Евгения Михайлова, Иван Полонский, Мария Медведева принимают участие в семинаре-экскурсии «Императорский маршрут в регионах России» в Туле с презентацией «Опыт изучения и популяризации достопримечательностей, связанный с пребыванием представителей династии Романовых на Псковской земле». В мероприятии принимают участие 22 региона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Куратором команды выступает к. и. н., доцент кафедры отечественной истории ПсковГУ Екатерина Гончарова.

В рамках семинара планируется лекция-экскурсия по выставке, посвященной истории знаменитой царской и императорской династии Романовых, молодежная семинар-экскурсия в Творческом индустриальном кластере «Октава».

Мероприятие направлено на расширение знаний не только о династии Романовых, но и о родном крае, и будет способствовать вовлечению молодежи в проектную культурно-туристическую деятельность.

Проект «Императорский маршрут в регионах России» реализуется под эгидой Министерства культуры РФ и Федерального агентства по туризму.