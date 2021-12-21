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Спорт

Первое место заняли шахматисты из Пскова на региональном командном чемпионате

Сборная по шахматам из областного центра стала первой на региональном командном турнире. Второе место заняла сборная команда Великих Лук, бронза у Псковского района. Как нам сообщили в Федерации шахмат региона, соревнования прошли в Великих Луках, в них приняли участие 43 спортсмена в составе 9 команд.

 

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