Первое место заняли шахматисты из Пскова на региональном командном чемпионате
Сборная по шахматам из областного центра стала первой на региональном командном турнире. Второе место заняла сборная команда Великих Лук, бронза у Псковского района. Как нам сообщили в Федерации шахмат региона, соревнования прошли в Великих Луках, в них приняли участие 43 спортсмена в составе 9 команд.
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