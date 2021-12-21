Первое место заняли шахматисты из Пскова на региональном командном чемпионате

17:26, 21 декабря 2021, ПАИ

Сборная по шахматам из областного центра стала первой на региональном командном турнире. Второе место заняла сборная команда Великих Лук, бронза у Псковского района. Как нам сообщили в Федерации шахмат региона, соревнования прошли в Великих Луках, в них приняли участие 43 спортсмена в составе 9 команд.