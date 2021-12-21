Руководитель псковского травмпункта: Бабушки у нас умные, сидят дома

17:27, 21 декабря 2021, ПАИ

«Бабушки у нас умные, они стараются не ходить по гололёду, сидят дома», - сообщил «АиФ-Псков» заведующий травматологическим пунктом в составе приёмного отделения Псковской областной клинической больницы Вадим Букша.

Вадим Букша заметил, что в зимний период среди травмированных не становится больше пожилых людей. Он также уточнил, что для людей в возрасте очень опасная травма - перелом бедра.

Врач рекомендовал псковичам, а особенно пожилым, использовать зимой резиновые шипованные накладки на обувь, которые можно приобрести в сетевых магазинах.