Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Лауреатов премии администрации области в сфере культуры и искусства чествовали в Пскове

В Псковской области названы имена лауреатов премий администрации области за лучшие произведения в области культуры, искусства, архитектуры, журналистики и сохранения объектов культурного наследия за 2020 год. Торжественная церемония чествования победителей состоялась 21 декабря в Псковской областной универсальной научной библиотеке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В этом году региональная премия присуждена в 7 основных и 5 дополнительных номинациях. Звание лауреата присвоено более чем 50 деятелям в области литературы, музыки, театра, изобразительного искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия.

Победителей премии со столь высокой оценкой их деятельности от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поздравила председатель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева.

Она отметила, что сегодня регион чествует мастеров, чьи достижения высоко оцениваются профессиональными критиками, получают общественное признание, находят отклик в сердцах читателей и зрителей.

«Лауреат региональной премии — это одна из наиболее престижных наград для тех, кто трудится на благо Псковской области. Мы в который раз убеждаемся, как богата талантами Псковская область и как много разнообразных произведений в самых разных сферах искусства, просветительства и охранной деятельности создано нашими земляками», — подчеркнула Ольга Тимофеева и вручила победителям дипломы.

Список лауреатов премий администрации области за лучшие произведения в области культуры, искусства, архитектуры, журналистики и сохранения ОКН — здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

21 декабря 2021

Фоторепортаж: Награждение лауреатов премии администрации области в сфере культуры и искусства
21 декабря 2021

Закон о штрафах за выброшенных домашних животных принят в первом чтении
21 декабря 2021

Подешевеет ли недвижимость в Псковской области. Мнение эксперта
21 декабря 2021

Травматолог призвал псковичей не кататься на «ватрушках»
21 декабря 2021

Более 600 псковичей обратились в травмпункт с начала декабря

21 декабря 2021

Котельная в гдовском Смуравьёво работает в штатном режиме
21 декабря 2021

Россия – общий дом: как мордовцы готовят «медвежью лапу» и «груди молодушки»
21 декабря 2021

В Великих Луках устанавливают главную новогоднюю ёлку

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...