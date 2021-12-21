Лауреатов премии администрации области в сфере культуры и искусства чествовали в Пскове

17:47, 21 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области названы имена лауреатов премий администрации области за лучшие произведения в области культуры, искусства, архитектуры, журналистики и сохранения объектов культурного наследия за 2020 год. Торжественная церемония чествования победителей состоялась 21 декабря в Псковской областной универсальной научной библиотеке, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В этом году региональная премия присуждена в 7 основных и 5 дополнительных номинациях. Звание лауреата присвоено более чем 50 деятелям в области литературы, музыки, театра, изобразительного искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия.

Победителей премии со столь высокой оценкой их деятельности от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поздравила председатель областного комитета по культуре Ольга Тимофеева.

Она отметила, что сегодня регион чествует мастеров, чьи достижения высоко оцениваются профессиональными критиками, получают общественное признание, находят отклик в сердцах читателей и зрителей.

«Лауреат региональной премии — это одна из наиболее престижных наград для тех, кто трудится на благо Псковской области. Мы в который раз убеждаемся, как богата талантами Псковская область и как много разнообразных произведений в самых разных сферах искусства, просветительства и охранной деятельности создано нашими земляками», — подчеркнула Ольга Тимофеева и вручила победителям дипломы.

Список лауреатов премий администрации области за лучшие произведения в области культуры, искусства, архитектуры, журналистики и сохранения ОКН — здесь.