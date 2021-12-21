Закон о штрафах за выброшенных домашних животных принят в первом чтении

17:51, 21 декабря 2021, ПАИ

Государственная Дума приняла в первом чтении два законопроекта, которые касаются дополнительных мер защиты животных от жестокого обращения. Речь идет о внесении изменений в статьи 5 и 11 ФЗ «Об ответственном обращении с животными» и в Кодекс РФ об административных правонарушениях, сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«В первом законопроекте речь идет о зоомагазинах и птичьих рынках, где животные содержатся в недопустимых условиях — голодные, в тесных и грязных клетках, без надлежащего ухода и ветеринарной помощи. Очевидно, что такие ситуации необходимо исключить. Документом предлагается наделить правительство полномочиями устанавливать требования к местам продажи животных», — сказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Поправками в КоАП вводится административная ответственность за несоблюдение наиболее важных требований закона об ответственном обращении с животными. «В частности, предлагается штрафовать за выброшенных на улицу домашних питомцев. Санкции будут и за ненадлежащее содержание животных в цирках и зоопарках», — пояснил председатель ГД.

«Принятие данных законопроектов создаст дополнительные меры защиты животных от жестокого обращения», — подчеркнул Вячеслав Володин.