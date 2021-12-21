Заплатить налоги с 2022 года станет проще

18:37, 21 декабря 2021, ПАИ

Усилия налоговой службы направлены на упрощение уплаты налогов для населения, чтобы это можно было делать просто, удобно и быстро. С 2022 года платить налоги станет проще, сообщает УФНС России по Псковской области.

В этом году был запущен новый порядок получения налога на доходы физических лиц по двум видам вычетов – инвестиционным и на приобретение недвижимого имущества. Теперь они будут приходить в автоматическом режиме. При приобретении недвижимости гражданин обращается в банк за ипотечным кредитом, представляет пакет необходимых документов, оплачивает и завершает сделку, регистрирует свое право на объект. Далее банк в рамках взаимодействия с ФНС России предоставляет ведомству имеющуюся информацию. Служба ее рассматривает и предлагает гражданину в личном кабинете физического лица акцептировать получение вычета на приобретение объекта недвижимости. Если он принимает такое решение, ФНС России остается только перечислить деньги на счет плательщика.

С 2022 года отменяется норма по декларированию продажи жилых домов, квартир, комнат стоимостью до 1 млн рублей, а также иных нежилых помещений – до 250 тыс. рублей. Заработает новая норма для многодетных семей, которая освобождает их от уплаты НДФЛ при продаже старой и покупке новой квартиры в пределах года. При этом применение льготы не зависит от того, сколько жилплощадь была в собственности семьи. Необходимо лишь соблюсти два условия – новый объект недвижимости должен быть больше по площади или по стоимости, то есть должно произойти улучшение жилищных условий. При применении льготы учитывается наличие несовершеннолетних детей до 18 или до 24 лет, если ребенок продолжает обучение в очной форме.