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Госдума предложила за повторное насилие над несовершеннолетними сажать пожизненно

Госдума хочет внести поправки в Уголовный кодекс для насильников несовершеннолетних. Фото сайт Госдумы РФ

Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении поправки в Уголовный кодекс РФ в части усиления ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает сайт Госдумы РФ.

В настоящее время по ч. 5 статьи 131 «Изнасилование» и по ч. 5 статьи 132 «Насильственные действия сексуального характера» максимальная ответственность в виде пожизненного лишения свободы наступает только в случае совершения преступления ранее судимым лицом за аналогичное деяние и в отношении несовершеннолетнего младше 14 лет.

Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления и в отношении всех несовершеннолетних (до 18 лет).

Председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале подчеркнул, что пожизненный срок — справедливая мера, «позволяющая изолировать выродков». «Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье. Надеемся, что это решение защитит детей, семьи, общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред», — заключил Вячеслав Володин.

Кроме того, законопроектом предлагается расширить применение пожизненного лишения свободы на случаи совершения преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Таким образом, по всем вышеуказанным преступлениям в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних, совершенным ранее судимым педофилом-рецидивистом либо при отягчающих обстоятельствах, будет предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Расследование указанных преступлений будет отнесено по общим правилам к компетенции следователей Следственного комитета.

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