Школьникам и учащимся профтехучилищ Псковской области объявили о начале каникул

20:55, 21 декабря 2021, ПАИ

С 27 декабря по 9 января все школы и учреждения среднего профессионального образования Псковской области уходят на зимние каникулы. Об этом в своём Instagram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Такое решение принято для обеспечения единого регионального подхода к организации образовательного процесса. Соответствующие рекомендации комитет по образованию Псковской области довёл до всех образовательных учреждений.

«Радует, что почти все школы заканчивают учебный год в очном формате, кроме единичных учреждений, где учеников перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ. Желаю учащимся завершить эту четверть/семестр только с хорошими оценками!» – написал глава региона.