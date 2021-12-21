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Первого сентября 2022 года школа на улице Заслонова в Великих Луках примет учеников

Завершается стройка школы на улице Заслонова в Великих Луках. Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

В рамках федерального проекта «Современная школа» к 1 сентября 2022 года планируется завершение строительства и введение в эксплуатацию великолукской школы на улице Заслонова, которая станет не просто социокультурным, но и спортивным центром в микрорайоне за железнодорожным переездом. Об этом 20 декабря на пресс-конференции в технопарке рассказала заместитель начальника управления образования Инна Репях, сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

«Учреждение будет отличаться от других школ города своим масштабом, наполненностью, наличием бассейна, спортивных залов. Внутри школы будут научно-исследовательские лаборатории, дети смогут заниматься программированием, робототехникой – то, что нужно современному ребёнку», – сообщила Инна Юрьевна.

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