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Общество

Качественная сотовая связь и интернет появились в деревне Крестилово Псковской области

В Локнянском районе появилась вышка связи. Фото: «Восход»

Дозвониться до родственников, вызвать врача, быть на связи с учителем для жителей деревни Крестилово Локнянского района было большой проблемой. Об этом сегодня пишет газета «Восход». Проблема отсутствия связи прозвучала на прошлой прямой линии с губернатором региона Михаилом Ведерниковым. И уже через полгода вопрос был решён. Работа в этом направлении шла в течение 2021 года, и устойчивый сигнал сотовой связи для многих людей из сёл и деревень стал не мечтой, а реальностью.

На территории электрической подстанции в деревне Валуевское установили вышку, смонтировали оборудование. На прошлой неделе заработало новое оборудование для мобильной связи и интернета. Качественной сотовой связью и интернетом обеспечены не только Крестилово, но и близлежащие деревни. Теперь у сельских жителей появилась возможность дозвониться и до фельдшера ФАПа Дмитрия Буличева. Не будет проблем в осуществлении учебного процесса в Марьинской основной школе.

Также установлена вышка МТС (новый объект) в деревне Миритиницы, идут работы по вводу в эксплуатацию вышки в деревне Юхово.
 

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