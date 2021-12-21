Фотофакт. Ель в Бежаницах украсили самодельными детскими игрушками

23:30, 21 декабря 2021, ПАИ

Ёлка в парке отдыха в Бежаницах нарядилась в новогодние игрушки, сделанные ребятами местной школы.Об этом сообщил корреспондент газеты «Сельская новь».

Дети и родители принимали участие в новогодней акции «Украсим главную ёлку посёлка!» и сделали 90 замечательных ёлочных украшений.