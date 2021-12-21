Фотофакт. Ель в Бежаницах украсили самодельными детскими игрушками
Ёлка в парке отдыха в Бежаницах нарядилась в новогодние игрушки, сделанные ребятами местной школы.Об этом сообщил корреспондент газеты «Сельская новь».
Дети и родители принимали участие в новогодней акции «Украсим главную ёлку посёлка!» и сделали 90 замечательных ёлочных украшений.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
21 декабря 2021
Встреча на «Седьмом небе». Визит к семье, объединение Smash!! и другие пожелания псковичей на Новый год
21 декабря 2021
Качественная сотовая связь и интернет появились в деревне Крестилово Псковской области
21 декабря 2021
Михаил Ведерников обратил внимание на снижение динамики прививочной кампании от коронавируса