В здании администрации Опочки начнёт работать пункт вакцинации
Уже завтра, 22 декабря, в здании городской администрации Опочки (ул. Ленина, д. 17/11) откроется новый прививочный пункт для проведения вакцинации. Об этом сообщил корреспондент газеты «Красный маяк».
Желающих привиться будут принимать по рабочим дням, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 14:00 на первом этаже. Заранее записываться на прививку опочанам не нужно, достаточно взять с собой паспорт, полис и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
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