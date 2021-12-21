В здании администрации Опочки начнёт работать пункт вакцинации

23:52, 21 декабря 2021, ПАИ

Уже завтра, 22 декабря, в здании городской администрации Опочки (ул. Ленина, д. 17/11) откроется новый прививочный пункт для проведения вакцинации. Об этом сообщил корреспондент газеты «Красный маяк».

Желающих привиться будут принимать по рабочим дням, с понедельника по пятницу, с 9:00 до 14:00 на первом этаже. Заранее записываться на прививку опочанам не нужно, достаточно взять с собой паспорт, полис и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.