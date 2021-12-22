Гололёд и 11 градусов мороза обещают псковичам 22 декабря
22 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. На дорогах местами гололедица, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.
В этот день в регионе будет дуть ветер северных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.
Температура по области ночью составит от -16 до -11 градусов, днем — от -11 -6.
Атмосферное давление высокое.
Комментарии: 0 Обсудить >>>