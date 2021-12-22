Гололёд и 11 градусов мороза обещают псковичам 22 декабря

07:36, 22 декабря 2021, ПАИ

22 декабря на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. На дорогах местами гололедица, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Псковской области.

В этот день в регионе будет дуть ветер северных направлений со скоростью от 4 до 9 метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -16 до -11 градусов, днем — от -11 -6.

Атмосферное давление высокое.