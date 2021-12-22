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Общество

Почти 257 тысяч жителей Псковской области защитились от коронавируса

256 865 жителей Псковской области завершили вакцинацию от коронавируса, из них 1268 — за прошедшие 24 часа. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Первым компонентом привились 260 463 человека, в том числе 679 — за минувшие сутки. Ревакцинацию прошли 29 276 жителей Псковской области, прирост ревакцинированных за сутки составил 377 человек. Использовано 81,7% поступившей в регион вакцины.

«Если мы хотим жить в нормальных условиях без ограничений, необходимо наращивать динамику прививочной кампании. Альтернатив вакцинации нет», - подчеркнул глава региона. 

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