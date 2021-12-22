Псковичи могут принять участие в конкурсе школьных экопроектов «Моя зеленая школа»

09:11, 22 декабря 2021, ПАИ

Педагогов и учеников приглашают к участию во Всероссийском конкурсе школьных экопроектов «Моя зеленая школа». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Движении ЭКА.

Для участия школьной команде необходимо зарегистрироваться на сайте «Моя зеленая школа», описать экопроекты, которые уже действуют на базе учебного заведения, или разработать новый по предложенным направлениям и подать заявку на сайте.

Проекты должны быть направлены на системное экологическое образование и воспитание и включать одно или несколько направлений экологизации школы: ответственное обращение с отходами и ресурсосбережение; озеленение зданий и пришкольной территории; водосбережение и улучшение качества воды; энергосбережение и энергоэффективность; экопросвещение.

Конкурс продлится до 22 марта 2022 года. Шесть школ-лидеров получат полезные экопризы. Все участники будут отмечены дипломами всероссийского конкурса, а лучшие практики войдут в итоговый сборник проекта.

С полной программой и условиями конкурса можно ознакомиться на сайте конкурс.зеленыешколы.рф.

Цель конкурса - содействовать внедрению «зеленых» практик в школах и вовлекать молодое поколение в решение экологических проблем доступными способами.

Конкурс организован в рамках направления по работе со школьниками общероссийского экологического проекта Coca-Cola в России «Разделяй с нами» при экспертной поддержке Движения ЭКА.