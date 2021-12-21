Жителя Дновского района осудят за пьяное ДТП с пострадавшим

09:17, 22 декабря 2021, ПАИ

39-летнего жителя Дновского района осудят за пьяное ДТП, в котором пострадал пассажир, сообщили в областной прокуратуре.

В сентябре 2021 года ночью виновный в состоянии опьянения сел за руль автомобиля Ford Focus в Дно. Не справившись с управлением, водитель врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП пассажиру причинён тяжкий вред здоровью, опасный для жизни. Уголовное дело направлено в Дновский районный суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трёх лет.