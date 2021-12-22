Житель Новосокольнического района предстанет перед судом за сбыт опасного суррогата

09:28, 22 декабря 2021, ПАИ

Житель Новосокольнического района предстанет перед судом за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили в областной прокуратуре.

В октябре текущего года обвиняемый у себя дома в деревне Насва сбыл 1,5 литра спиртосодержащей жидкости, представляющей собой смесь ректификованного спирта, ацетона и воды, крепостью 36,4% об. В составе жидкости была высокая концентрация токсичного вещества ацетона.

Наличие ацетона в этиловом спирте из пищевого сырья и водках не допускается, представляет опасность для здоровья и жизни потребителей при употреблении в пищевых целях.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Новосокольнический районный суд. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.