С профессиональным праздником поздравил энергетиков региона Александр Котов

09:32, 22 декабря 2021, ПАИ

С профессиональным праздником поздравил энергетиков Псковской области председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПОС.

«Значение энергетического комплекса сложно переоценить – в современном мире без электрической и тепловой энергии невозможен ни один вид хозяйственной деятельности человека. Трудом энергетиков поддерживается функционирование предприятий, организаций, социальных учреждений, жилищно-коммунального комплекса, транспорта, связи – электричеством обеспечивается каждый сектор экономики и каждое домохозяйство», - отметил Александр Котов.

По его словам, электросетевой комплекс Псковской области находится на этапе начала модернизации – для исключения перебоев в электроснабжении населённых пунктов разработан проект целевой программы реновации объектов электроэнергетики. «Надо признать, что это сложная и дорогостоящая задача, но её выполнение является чрезвычайно важным для региона», - подчеркнул председатель областного Собрания.

«В профессиональный праздник желаю псковским энергетикам здоровья, благополучия, успешной реализации намеченных планов и эффективной работы на благо жителей региона!» - подытожил Александр Котов.