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Общество

Псковская область заняла 11-е место в «Зеленом рейтинге» регионов

Псковская область заняла 11-е место в «Зеленом рейтинге» регионов, который демонстрирует уровень реформы обращения с твердыми коммунальными отходами в отдельно взятом субъекте РФ. Об этом сообщается на сайте Российского экологического оператора, который провел исследование.

Лидерами рейтинга оказались Московская, Ярославская, Нижегородская, Калужская и Тульская области. Замыкают топ-20 регионов в сфере обращения с ТКО по версии РЭО Липецкая, Новгородская и Ивановская области.

Для оценки эксперты брали статистические показатели и результаты социологического опроса россиян. В РЭО считают, что такой подход позволяет проанализировать цифровые данные, а также оценить уровень социального настроения и восприятия происходящих изменений в сфере обращения с ТКО. Специалисты проанализировали данные электронной модели федеральной схемы обращения с ТКО и территориальных схем, сведения ФОИВ и РОИВ, региональных операторов, а также данные цифровой системы «РЭО Радар», анкету участника «Зеленого рейтинга» (с верификацией), отчет по сообщениям в СМИ.

Рейтинг нужен для того, чтобы помочь руководителям и практикам в органах государственной власти, бизнесе, общественных организациях реализовать и оценить эффективность мероприятий, направленных на развитие системы обращения с ТКО. РЭО опубликовал рейтинг по итогам 11 месяцев 2021 года, его лидерам вручат «Зеленую премию».

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