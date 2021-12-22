Электропоезд Луга – Псков в новогодние выходные будет курсировать в штатном режиме

10:04, 22 декабря 2021, ПАИ

Электропоезд Луга – Псков в новогодние выходные будет курсировать в штатном режиме. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

«В связи с предстоящими новогодними и рождественскими праздниками электропоезд Луга – Псков с 30 декабря по 9 января будет курсировать в штатном режиме, по календарным дням недели», – отметили в комитете.

При этом уточняется, что поезд №6507 Луга – Псков 1 января курсировать не будет.