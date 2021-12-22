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Галина Невалённая и читатели библиотеки «Родник» украсили новогоднюю ёлку

Депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая и юные читатели библиотеки «Родник» украсили новогоднюю ёлку, сообщили в пресс-службе ОМСУ Пскова.

В преддверии новогодних праздников Галина Невалённая вместе с работниками библиотеки «Родник» и юными читателями из средней общеобразовательной школы №12 имени Алексея Ширяева украсили ёлку, растущую рядом с этой библиотекой.

Дети нарядили её игрушками и гирляндами, сделанными своими руками. Затем для ребят было организовано чаепитие и вручение сладких призов. Поздравив юных читателей и сотрудников библиотеки с наступающим Новым годом, Галина Невалённая выразила пожелание сделать такое предпраздничное мероприятие ежегодным.

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