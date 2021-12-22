Специальный показ мюзикла «Капитанская дочка» пройдёт в Великих Луках

10:05, 22 декабря 2021, ПАИ

В Великолукском центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 23 декабря состоится показ музыкального спектакля «Капитанская дочка». Мероприятие пройдёт в рамках всероссийского проекта «Доступный театр». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Спектакль «Капитанская дочка» московского Театра «У Никитских ворот» – настоящий русский мюзикл, созданный мэтрами современно искусства Марком Розовским и Максимом Дунаевским. Благодаря проекту «Доступный театр» к постановке могут приобщиться самые разные категории населения, в том числе социально не защищенные и маломобильные. Зрители таких специальных сеансов могут не только посмотреть спектакль, но и задать вопросы их создателям, пообщаться с представителями творческих профессий в неформальной обстановке и ещё раз прослушать полюбившиеся композиции.

Постановки «Доступного театра» – мероприятия федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Реализуются они при поддержке Министерства просвещения РФ.

Напомним, федеральный проект направлен на укрепление воспитательной составляющей системы образования, всестороннее духовное, нравственное и интеллектуальное развитие подрастающего поколения и предполагает расширение участия детей в принятии решений, которые затрагивают их права и интересы.

Основная цель проекта – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций путём вовлечения к 2025 году 25 % граждан страны в систему патриотического воспитания. Это, в свою очередь, станет ресурсной базой для дальнейшей реализации поправок в закон об образовании, направленных на воспитательную работу.

Ранее тема воспитания была обозначена президентом РФ Владимиром Путиным в «Указе о национальных целях развития до 2030 года».