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Можно ли параллельно прививаться от гриппа и коронавируса, объяснила псковский врач

Врач-педиатр Псковской областной инфекционной больницы Алина Корф объяснила, можно ли параллельно прививаться от гриппа и коронавируса.

Она рассказала «Псковской правде», что 21 октября были внесены поправки в инструкцию к препарату «Гам-КОВИД-Вак», согласно которым «взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины «Гам-КОВИД-Вак», так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении».

При этом, по словам врача, не допускается смешивание вакцин от гриппа и ковида в одном шприце и введение в один участок тела. Одну вакцину, например, можно поставить в правое плечо, а другую - в левое.

«Вакцинация от гриппа чрезвычайно важна, так как до сих пор неизвестно, как эти два вируса могут навредить человеку одновременно, потому что оба имеют тенденцию к тяжелому течению, - подчеркнула Алина Корф. - Кроме того, вакцинация от гриппа снизит нагрузку на систему здравоохранения, и люди смогут получить медицинскую помощь намного быстрее и качественнее».

Она добавила, что заболеваемость ОРВИ и гриппом растет, при этом коронавирусная инфекция остаётся серьезной проблемой.

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