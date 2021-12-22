О работе Псковской областной библиотеки в 1948 году рассказали в госархиве

10:19, 22 декабря 2021, ПАИ

О работе Псковской областной библиотеки в 1948 году рассказали сотрудники Псковского государственного архива в своём Instagram-аккаунте.

В послевоенные годы по абонементу библиотеку можно было посетить с 14:00 до 21:00. По воскресеньям – с 10 часов до 23. Читальные залы для взрослых работали с 13 до 23 часов, по воскресеньям с 10 до 23 часов. Для детей – с 13 до 21 часа.

«Обратите внимание на пометку: «С 21 часа помещение детского читального зала используется добавочно для взрослых читателей», – отметили в архиве.

Работники архива отметили, что в те времена люди в курилках обсуждали не героев современных игр или кинолент, а влияние Чехова на современную драматургию или женские образы в романах XIX века. «Утрируем, конечно, но разговоры строились совсем иначе».