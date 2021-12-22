В Пскове большим концертом завершился цикл мероприятий, посвящённых Александру Невскому

10:19, 22 декабря 2021, ПАИ

В Псковской областной филармонии состоялся большой совместный концерт государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Он закрыл цикл мероприятий, посвящённых 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. В зрительном зале собрались специалисты сферы социальной защиты, медицинские работники, правоохранители, военнослужащие и волонтёры, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной админиситрации.

Со сцены Большого концертного зала капелла под руководством народного артиста России, профессора кафедры хорового дирижирования Московской государственной консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных Геннадия Дмитряка исполнила произведения без инструментального сопровождения. Для зрителей прозвучали произведения русских композиторов и русские народные песни. Во втором отделении концерта хор вместе с Губернаторским симфоническим оркестром исполнил кантату «Александр Невский» Сергея Прокофьева.

Напомним, в 2021 году в рамках федерального и регионального планов мероприятий по проведению празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского в Псковской области реализовано более 200 событийных, культурно-массовых, образовательных, научных, спортивных, просветительских мероприятий и патриотических акций.

В числе наиболее значимых – открытие мемориального комплекса «Александр Невский с дружиной» в деревне Самолва Гдовского района. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Кроме того, в регионе был реализован музыкальный проект «Славься, Русь», прошли десятки сеансов лазерного тематического шоу, состоялся концерт «На страже мира. Александр Невский – 800» на горе Соколихе и другие.