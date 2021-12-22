Более 702 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области
За последние сутки в Псковской области провели 1 838 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 702 059, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Всего в Псковской области коронавирусом заразился 70 051 человек, 62 394 пациента выздоровели, 1 200 человек умерло.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.
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