Спиртное пытались украсть великолучане из магазинов, но им помешали росгвардейцы

10:35, 22 декабря 2021, ПАИ

В Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

21 декабря в 12:25 сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице М. Кузьмина сработала кнопка сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 46-летнего мужчину, который похитил из торгового зала 4 бутылки водки и продукты питания. Ущерб составил 1836 рублей.

В этот же день около 15:00 в магазине на улице Первомайской правоохранители задержали 54-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел бутылку коньяка, при этом не заплатив за неё.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.