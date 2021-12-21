Спиртное пытались украсть великолучане из магазинов, но им помешали росгвардейцы
В Великих Луках сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемых в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.
21 декабря в 12:25 сотрудникам вневедомственной охраны поступило сообщение, что в магазине на улице М. Кузьмина сработала кнопка сигнализации. Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 46-летнего мужчину, который похитил из торгового зала 4 бутылки водки и продукты питания. Ущерб составил 1836 рублей.
В этот же день около 15:00 в магазине на улице Первомайской правоохранители задержали 54-летнего местного жителя, который пронес через кассовый узел бутылку коньяка, при этом не заплатив за неё.
Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.
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