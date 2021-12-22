1 188 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали за неделю в Псковской области

10:40, 22 декабря 2021, ПАИ

1 188 случаев заболевания коронавирусом зафиксировали за неделю в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора региона.

Заболеваемость коронавирусом в Псковской области снизилась на 3,8 % по сравнению с предыдущей неделей. При этом она превышает заболеваемость по России на 40,7 %.

С 13 по 19 декабря было зарегистрировано 1 188 случаев заболевания. Среди них 1 054 случая в форме ОРВИ, 102 случая – в форме внебольничной пневмонии. Активно выявлено 32 случая бессимптомного течения инфекции.

Среди заболевших 210 случаев заболевания среди детей и подростков до 18 лет. Наибольшая заболеваемость отмечается в возрастной группе 30-49 лет.

В Пскове за неделю зарегистрировано 339 случаев, или 161,17 на 100 тысяч населения.