Мотобуксировщик провалился под лёд в Гдовском районе

10:40, 22 декабря 2021, ПАИ

В Гдовском районе мотобуксировщик провалился под лёд, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

21 декабря вблизи деревни Ветвеник при движении по льду Чудского озера произошёл провал мотобуксировщика под лёд. В результате произошедшего никто не пострадал.

ГИМС Псковской области предупреждает жителей об опасности нахождения на льду. Ледовый покров сформировался, но не имеет достаточной прочности, свидетельством чему является приведенный выше случай.

В регионе продолжает действовать запрет выхода населения на лёд. Несоблюдение запрета выхода на лёд предусматривает штраф. Запрет выезда автомобилей на лёд действует независимо от времени года и погодных условий.