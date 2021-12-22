Мотобуксировщик провалился под лёд в Гдовском районе
В Гдовском районе мотобуксировщик провалился под лёд, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
21 декабря вблизи деревни Ветвеник при движении по льду Чудского озера произошёл провал мотобуксировщика под лёд. В результате произошедшего никто не пострадал.
ГИМС Псковской области предупреждает жителей об опасности нахождения на льду. Ледовый покров сформировался, но не имеет достаточной прочности, свидетельством чему является приведенный выше случай.
В регионе продолжает действовать запрет выхода населения на лёд. Несоблюдение запрета выхода на лёд предусматривает штраф. Запрет выезда автомобилей на лёд действует независимо от времени года и погодных условий.
Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
В Пскове большим концертом завершился цикл мероприятий, посвящённых Александру Невскому