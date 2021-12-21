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Экономика

В России появится новый грант для сельхозпроизводителей

С 2022 года в России появится новый грант для сельхозпроизводителей – «Агротуризм». Такие изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Максимальный размер гранта составит 10 млн рублей. Получить господдержку смогут представители малого аграрного бизнеса на проекты по развитию сельского туризма. Такие проекты могут включать строительство или ремонт помещений для приёма туристов и благоустройство прилегающих территорий, создание развлекательной инфраструктуры, закупку туристического оборудования, снаряжения и инвентаря.

Срок окупаемости проекта не должен превышать пяти лет. Часть средств в проект должен вложить сам предприниматель. Так, для получения гранта до 3 млн рублей необходимо вложить 10% стоимости проекта, до 5 млн рублей – 15%, до 8 млн рублей – 20%, до 10 млн рублей – не менее 25%.

Отбор проектов на получение гранта будет проводить Минсельхоз.

В 2022 году на предоставление грантов из федерального бюджета будет направлено 300 млн рублей, в 2023 году – 500 млн рублей, в 2024 году – 700 млн рублей.

Новая мера поддержки положительно скажется на занятости сельского населения, увеличит продажи сельхозпродукции и поможет развитию экономики регионов в целом, отметили в кабмине.

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