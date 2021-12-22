Россия – общий дом: чем знаменито дагестанское село Кубачи и что изготавливают его жители

16:37, 22 декабря 2021, ПАИ

В состав России входит 85 равноправных субъектов федерации. Россия – многонациональное государство. Формирование культуры межнационального общения является одним из актуальных вопросов современного мира. Основой взаимодействия, сохранения и укрепления межнационального мира и согласия является культурная толерантность, которая способствует гармонизации межнациональных и межэтнических отношений. Псковское агентство информации запустило проект «Россия – общий дом», в котором рассказывает псковичам об особенностях различных народов, проживающих на территории России.

Псковское агентство информации выяснило, чем прославилось дагестанское село Кубачи, что изготавливают его жители, а также узнало, что можно найти в доме любого кубачинца.

Даргинцы – один из многочисленных коренных народов Дагестана. За пределами республики их крупные общины проживают в Ставропольском крае, в Ростовской и Астраханской областях, а также в Москве. Всего в России насчитывается около 600 тысяч даргинцев, в это число также входят две близкие этнические группы – кубачинцы и кайтагцы. Верующие даргинцы исповедуют ислам.

В Дахадаевском районе Дагестана есть село, о котором наслышана вся Россия, – это Кубачи. Издревле оно славилось художественной обработкой металла и кольчуги. Оружие здесь изготавливали ещё со средневековья. Любое кубачинское изделие из серебра имеет наивысший сертификат качества, ведь люди здесь осваивают ремесло буквально с самого рождения. Гравировка, позолота, чеканка, ковка – им под силу буквально всё. Каждый мальчик с детства приобщается к профессии, познаёт секреты отца и деда.

Семьи кубачинцев – это настоящие ювелирные династии, и каждая имеет специальность. Кто-то делает браслеты и кольца из серебра, кто-то золотые изделия, кто-то посуду, кто-то мечи и кинжалы. Одна семья занимается гравировкой, другая чернением, а третья вытачивает мельчайшие сетчатые узоры. Кстати, средневековые образцы оружия кубачинских мастеров хранятся в Оружейной палате Московского Кремля, в Историческом музее, а также в музеях Махачкалы.

В своё время кубачинцы делали оружие и прочие изделия для ханов и царей. Если вы зайдете в дом любого кубачинца, то будьте уверены, что в нём обязательно будет семейный музей, и это ещё одна славная традиция этого удивительного народа. На стенах висят коллекции редчайшего фарфора древних кувшинов, оружие, а у каждой кубачинки в заветном сундуке хранится целая коллекция изумительных серебряных украшений. Эти семейные реликвии и шедевры не продаются – они бережно передаются из поколения в поколение.

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