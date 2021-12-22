41 человек заразился омикрон-штаммом коронавируса в России
В России зафиксировали 41 случай заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.
Она отметила, что в настоящий момент состояние пациентов оценивается как стабильное. Большая часть их них обладает иммунитетом, подчеркнула глава ведомства.
Анна Попова добавила, что ещё 300 человек, которые контактировали с заражёнными, находятся на изоляции.
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