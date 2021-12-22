41 человек заразился омикрон-штаммом коронавируса в России

11:03, 22 декабря 2021, ПАИ

В России зафиксировали 41 случай заболевания новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Она отметила, что в настоящий момент состояние пациентов оценивается как стабильное. Большая часть их них обладает иммунитетом, подчеркнула глава ведомства.

Анна Попова добавила, что ещё 300 человек, которые контактировали с заражёнными, находятся на изоляции.