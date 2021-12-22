Более 40 тысяч детей в России болеют COVID-19

11:11, 22 декабря 2021, ПАИ

Более 40 тысяч детей в России в данный момент болеют коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.

Отметим, что всего с начала пандемии в России зарегистрировано 10 267 719 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 9 055 199 человек, умерло – 299 249.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.