Более 40 тысяч детей в России болеют COVID-19
Более 40 тысяч детей в России в данный момент болеют коронавирусной инфекцией, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко.
Отметим, что всего с начала пандемии в России зарегистрировано 10 267 719 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 9 055 199 человек, умерло – 299 249.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.
Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
В Пскове большим концертом завершился цикл мероприятий, посвящённых Александру Невскому