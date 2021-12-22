Школу на улице Юбилейной в Пскове построят до 1 сентября 2022 года

14:07, 22 декабря 2021, ПАИ

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Школу на 825 мест на улице Юбилейной в Пскове построят до 1 сентября 2022 года. Об этом Псковскому агентству информации рассказала депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова в эфире проекта ПАИ-live.

Она отметила, что работы на объекте ведутся достаточно активно. На данный момент само здание практически готово, работы ведутся в соотвествии с графиком.

«Это предмет многих споров, многих достаточно страстных обсуждений, но школа не только выросла (три этажа), покрыта крышей и застеклена, уже обозначен срок её сдачи – 1 сентября 2022 года», – рассказала Ольга Федорова.

Депутат отметила, что располагавшаяся на месте школы зеленая зона была очень удобна для местных жителей, однако территория учебного заведения также будет востребована псковичами.

«Стадион, который давно превратился в зелёное поле, для местных жителей был очень удобным, потому что и утренние пробежки, и выгул собак – всё это решал стадион. Про собак не могу сказать, но я уверена, что на территории школы, которая будет построена и сдана в новом учебном году, местным жителям найдётся и время, и место для занятий», – заявила она.