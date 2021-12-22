В Пскове завершился XXVIII Пушкинский театральный фестиваль

11:13, 22 декабря 2021, ПАИ

В Пскове завершился Пушкинский театральный фестиваль. В 2021 году фестиваль прошел в два этапа – осенью зрителям представили спектакли приглашенных театров, которые игрались на открытом воздухе, и два новых спектакля Псковского театра драмы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

В декабре гостями фестивальной афиши стали Российский академический молодежный театр (Москва), «Театр ненормативной пластики» (Санкт-Петербург), театр «Поиск» (Лесосибирск), Севастопольский театр юного зрителя, премьерные спектакли представил и Псковский академический театр драмы. Разделение фестиваля на две части – вынужденная мера, предпринятая в связи с пандемией. В следующем году Пушкинский театральный фестиваль планируется провести осенью.

Декабрьская программа фестиваля стартовала 14 декабря спектаклем РАМТа по повести Пушкина «Барышня-крестьянка (вариации)» от режиссера Кирилла Вытоптова.

«Театр ненормативной пластики» из Санкт-Петербурга представил псковичам смелый спектакль «Интервью В.» (режиссер – Роман Каганович). Спектакль, режиссер и невероятно одаренный актер Сергей Азеев, сыгравший Вертинского, весной следующего года поборются за высшую театральную награду страны – премию «Золотая маска».

Спектакль «Нос» по повести Гоголя в постановке известного театрального режиссера Яны Туминой привез в Псков Севастопольский ТЮЗ. Не успели артисты вылететь из Пскова, как пришла весть о том, что спектакль удостоился Премии Правительства РФ за лучшую постановку русской классики.

Спустя три года на Пушкинском театральном фестивале снова выступил театр «Поиск» из Лесосибирска. На этот раз артисты представили продолжение нашумевшего спектакля Олега Липовецкого – «Мертвые души. Том 2».

Псковский театр драмы показал гостям новую комедию «Пленные духи» (пьеса братьев Пресняковых) в постановке Айрата Абушахманова, заслуженного деятеля искусств Республики Башкортостан, лауреата Государственной премии Республики Башкортостан, главного режиссера Башкирского академического театра драмы имени Мажита Гафури.

В эти же дни в театре состоялась премьера спектакля художественного руководителя театра, заслуженного деятеля искусств РФ Дмитрия Месхиева «Сережа очень тупой» (по пьесе современного драматурга Дмитрия Данилова).

Театральный критик Владимир Спешков (Челябинск) и театровед Александр Вислов (Москва) прочитали лекции «Русская классика на сибирской сцене: премьеры 2020/21» и «Пушкин в зрительном зале». В галерее «ЦЕХ» продолжает работу выставка театральных плакатов и афиш Ксении Люстиковой.

Псковский театр драмы выражает благодарность всем участникам фестиваля за представленные театральные работы и публике за теплый прием гостей.

Пушкинский театральный фестиваль проходит в Пскове в 28-й раз, являясь значимым событием культурного календаря не только города, но и всей театральной России. В Псков на время фестиваля приезжают театралы из Петербурга и Москвы и других городов России, маститые критики. Программу первого этапа фестиваля составили спектакли, действие которых развернулось за пределами театра, под открытым небом. Еще одна фестивальная неделя прошла в декабре уже в стенах Псковского театра драмы.

Организаторы XXVIII Пушкинского театрального фестиваля: Российский фонд культуры, Администрация Псковской области, Комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция Псковской области, Псковский академический театр драмы.