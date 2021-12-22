Участок улицы Белинского в Пскове закроют 23 декабря

11:15, 22 декабря 2021, ПАИ

В связи с проведением аварийных работ на водопроводных сетях 23 декабря с 9:00 до 18:00 введут ограничения для транспорта на улице Белинского в районе дома №72 (участок от улицы Труда до улицы Олега Кошевого), сообщили в пресс-службе администрации города.

Администрация города приносит извинения за неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок, а также выбирать пути объезда.