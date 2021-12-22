В двух регионах России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов

11:22, 22 декабря 2021, ПАИ

В 2022 году в двух российских регионах начнётся пилотный проект по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов с помощью электронных сертификатов. Такое постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Эксперимент пройдёт в Свердловской и Тюменской областях. Все основные и сопутствующие услуги по реабилитации детей-инвалидов, проживающих в этих регионах, будут предоставляться комплексно и на основании электронного сертификата. В частности, с помощью сертификата можно будет оплатить реабилитационные мероприятия в специализированных учреждениях, питание и проживание и пациентов, и их сопровождающих в этих учреждениях. Кроме того, предусмотрена компенсация расходов на проезд до места прохождения реабилитации.

Проект будет реализован поэтапно. С 1 января до 1 июня 2022 года Минтруд, Фонд социального страхования, Федеральное казначейство и власти пилотных регионов проведут организационные мероприятия, а с 2 июня 2022 года начнётся предоставление самих услуг с помощью электронного сертификата. Услуги будут оказываться в реабилитационных организациях регионов, а также в федеральных реабилитационных учреждениях, подведомственных Минтруду.

Пилотный проект продлится до конца 2024 года. После этого Минтруд представит в правительство доклад о его результатах и целесообразности его распространения на всей территории страны.