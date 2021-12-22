Парк рядом с 10-м лицеем в Пскове ликвидирован не будет

15:21, 22 декабря 2021, ПАИ

Парк рядом с 10-м лицеем в Пскове ликвидирован не будет. Об этом Псковскому агентству информации рассказала депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова в эфире проекта ПАИ-live.

Небольший парк рядом с 10-м лицеем жители района высадили самостоятельно, в связи с чем у них возникло очень много вопросов по поводу вырубки деревьев и дальнейшей судьбы парка.

Ольга Федорова отметила, что парк останется, и подчеркнула, что спиливают только аварийные деревья «При разной, даже не самой ветреной погоде, деревья падают, потому что внешне красивое дерево оказывается совершенно полым стволом. И прежде чем сносить эти деревья, прежде чем вырубать, проходит комиссия», – отметила она.