Парк рядом с 10-м лицеем в Пскове ликвидирован не будет
Парк рядом с 10-м лицеем в Пскове ликвидирован не будет. Об этом Псковскому агентству информации рассказала депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова в эфире проекта ПАИ-live.
Небольший парк рядом с 10-м лицеем жители района высадили самостоятельно, в связи с чем у них возникло очень много вопросов по поводу вырубки деревьев и дальнейшей судьбы парка.
Ольга Федорова отметила, что парк останется, и подчеркнула, что спиливают только аварийные деревья «При разной, даже не самой ветреной погоде, деревья падают, потому что внешне красивое дерево оказывается совершенно полым стволом. И прежде чем сносить эти деревья, прежде чем вырубать, проходит комиссия», – отметила она.
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