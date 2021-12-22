Россия – общий дом: традиции и обычаи армянской свадьбы

12:32, 22 декабря 2021, ПАИ

В составе России 85 равноправных субъектов, и потому культура межнационального общения является одним из актуальных вопросов. Основой взаимодействия, сохранения и укрепления межнационального мира и согласия является культурная толерантность, которая способствует гармонизации межнациональных и межэтнических отношений. Псковское агентство информации запустило проект «Россия – общий дом», в котором рассказывает псковичам об особенностях различных народов, проживающих на территории России.

Псковское агентство информации узнало о традициях празднования армянской свадьбы, а также выяснило, почему жених и невеста отмечали праздник раздельно.

Армяне – это древнейший народ, который проживает более чем в 85 странах, помимо Республики Армения. Всего в мире насчитывается до 12 млн армян, из них в России – 1,2 млн человек. Представители этого народа исповедуют христианство, их родной язык относится к индоевропейской группе.

Если вам посчастливится хоть раз побывать на армянской свадьбе, то вы запомните это событие на всю жизнь. Для армян это торжество – один из самых главных семейных праздников, и отмечают они его пышно, с большим размахом. Это торжество не только для молодожёнов, но и для всех их родственников, соседей и даже целой деревни. Порой зовут даже вообще малознакомых людей.

Недаром на тему армянской свадьбы придумано столько весёлых шуток. Только у армян на свадьбе можно заблудиться, пока ищешь своё место в зале, и при этом обзавестись новыми друзьями. Только на этом празднике танцуют даже официанты, вынося шашлык, а пока дядя жениха будет говорить тост, вы успеете несколько раз протрезветь и снова опьянеть.

В прежние времена к свадьбе начинали готовиться ещё до наступления совершеннолетия детей. Родители заранее копили деньги и запасались вином и коньяком. Гулять было принято 7 дней и 7 ночей. Исстари свадьба начиналась сразу в двух домах одновременно – у жениха и невесты. Жених посылал невесте подносы и корзины с фруктами, вином и угощениями со своего стола, а девушка в ответ посылала выпечку собственного приготовления.

Раньше в первый день в доме жениха ещё резали ритуального быка, а его кровью смачивали нить, которой связывали руки наречённых на свадьбе. Сейчас продолжительность торжеств сократилась до трёх дней. Кстати, на третий день гостям обязательно подают отрезвляющий хаш – это наваристый сытный суп из говяжьих ног. Армяне говорят, что после тарелки хаша даже самый пьяный гость становится здоровым и весёлым.

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